Засновник Nothing Карл Пей опублікував нове відео, у якому розповів, що компанія готується зосередитися на штучному інтелекті до виходу смартфона Nothing Phone (3).

У ролику демонструють новий концепт користувацького інтерфейсу на початковому екрані. У цьому концепті початковий екран більше не працює як просте місце для застосунків та віджетів, а є цілком персоналізованим та динамічним.

Він показуватиме збережені квитки для найближчих подій, важливі примітки з інтернету, актуальні сповіщення, погоду та всю іншу інформацію, яка може знадобитися користувачу у той чи інший момент.

There's been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa

— Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024