Засновник Nothing Карл Пей опублікував нове відео, у якому розповів, що компанія готується зосередитися на штучному інтелекті до виходу смартфона Nothing Phone (3).

У ролику демонструють новий концепт користувацького інтерфейсу на початковому екрані. У цьому концепті початковий екран більше не працює як просте місце для застосунків та віджетів, а є цілком персоналізованим та динамічним.

Він показуватиме збережені квитки для найближчих подій, важливі примітки з інтернету, актуальні сповіщення, погоду та всю іншу інформацію, яка може знадобитися користувачу у той чи інший момент.

There's been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024

Також у цьому концепті представили помічника на основі штучного інтелекту, який теж буде повністю про кастомізацію і налаштування під користувача.

“Те, як ми використовуємо наші смартфони, має бути переосмислено. Поточний досвід користувача не змінювався понад десять років! Наступна ера потребує дуже персоналізованого, динамічного інтерфейсу для різних пристроїв. Такого, що також створить людський зв’язок, який полегшить взаємодію з технікою”, – йдеться у пості.

Пей каже, що Nothing зараз намагається побудувати місток від смартфонів, які створюються та оперуються за допомогою програм, до наступного покоління пристроїв, які будуть більш особистими, динамічними та які знатимуть, що і коли вам необхідно.

Проте поки що всі ці функції є лише прототипами, хоча й застосування штучного інтелекту у тій чи іншій формі у Phone (3) ми гарантовано побачимо. Пей також зауважив, що не можна просто взяти й продати людям незрозумілий пристрій, а впровадження таких новинок повинне мати сенс та користь для кінцевого користувача.