Схоже, що Sony вирішила взяти деякі свої слова назад. Користувачі Reddit публікують фотографії нових консолей, на коробках яких більше немає позначки, що консоль підтримує 8К. Про це пише TechRadar.

На більш ранніх ревізіях містилися позначки, що консоль підтримує 8K, 4K/120fps і HDR. PS5 Slim, яка була випущена наприкінці 2023 року, також має напис 8K. Крім того, в документації консолі, опублікованій в листопаді 2020 року, зазначено, що “PS5 сумісна з 8K-дисплеями”.

В реальності консоль виводить зображення у роздільній здатності до 4K у 60 кадрів на секунду через HDMI 2.1. За майже чотири роки, що минули з моменту виходу PS5, заява про вихідну роздільну здатність 8K так і не була реалізована.

Sony не прокоментувала нещодавні зміни.

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Протягом минулих кількох місяців шириться все більше чуток про майбутню PlayStation 5 Pro. Хоча Sony ще не анонсувала свою наступну велику консоль, нещодавні повідомлення свідчать про те, що Pro з’явиться незабаром. Pro-версія має бути на 45% продуктивнішою за поточні консолі.

Наразі незрозуміло, чи планує Sony підтримувати 8K у PS5 Pro.