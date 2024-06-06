ІКЕА відкриває віртуальний магазин у грі Roblox та набирає 10 продавців. Це буде повноцінна робота з оплатою справжніми грошима, повідомляє Time.

Компанія запускає “The Co-Worker Game” – віртуальне відтворення магазину, яке буде доступне в Roblox 24 червня. IKEA наймає оплачуваних працівників для віртуального магазину. Прийом заявок розпочався 3 червня і триватиме до 16 червня.

Віртуальний магазин покликаний показати відвідувачам різноманітність робочих місць, доступних в ІКЕА, за допомогою декількох ігор, натхненних реальними робочими місцями. Оплачувані працівники “зможуть гнучко використовувати свої навички, допомагати клієнтам, отримувати підвищення, так само як і в реальному світі”.

“В ІКЕА немає чітко визначеного шляху до кар’єрного зростання, – каже менеджер з персоналу та культури ІКЕА Даррен Тейлор. — Наші співробітники можуть змінювати ролі, переходити в інший відділ і розвиватися в будь-якому напрямку, який вони обирають, як у грі, так і в реальному світі. В ІКЕА є багато способів вчитися і розвиватися, і саме в цьому полягає суть IKEA на Roblox”.

Хоч оплачуваних вакансій лише 10, решта спільноти також зможе попрацювати у віртуальному світі. Геймери зможуть відвідати відомий шведський продовольчий ринок та бістро ІКЕА, де подаватимуть віртуальні фрикадельки, або відвідати різні виставкові зали та організувати простір із товарами ІКЕА.

Щоб подати заявку на оплачувану посаду, претендентам потрібно буде надіслати анкету та резюме. Кандидати повинні бути старше 18 років і проживати у Великій Британії або Ірландії.

Кандидатів, які пройдуть відбір, запросять на віртуальну співбесіду в період із 14 по 18 червня. Найняті працівники отримуватимуть 13,15 фунтів стерлінгів, що є стандартною погодинною ставкою для працівників ІКЕА в Лондоні.