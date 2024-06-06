У Google Maps змінюють спосіб обробки даних про місцезнаходження користувачів. Замість того, щоб створювати резервні копії даних у хмарі, Google незабаром зберігатиме їх локально на пристроях користувачів, пише The Verge.

Google повідомляє, що зміни набудуть чинності з 1 грудня цього року. До цього часу користувачі можуть зберегти інформацію про свої подорожі з хмари.

Хронологія – це функція, яка відстежує переміщення користувачів на основі місцезнаходження смартфона.

Тепер замість того, щоб прив’язувати всю цю інформацію до облікового запису Google, компанія прив’язуватиме її до пристроїв. Вперше Google оголосив про цю зміну в грудні 2023 року в межах роботи над посиленням конфіденційності.

Раніше компанія почала видаляти з хронології такі місця, як абортарії, притулки для жертв домашнього насильства, центри схуднення та інші подібні місця з історії місцезнаходжень та оновлених карт, щоб запобігти доступу органів влади до цієї інформації.

Google перед видаленням історії спробує зберегти її на вашому пристрої, якщо ви не ввімкнете відповідне налаштування, щоб цього не сталося. Після цього компанія видалить всі дані, які є старішими за цей період.

У налаштуваннях Google Maps також з’являться функції, як довго історія зберігатиметься на пристрої – 3, 18 та 36 місяців або поки ви не видалите її самостійно.