П’ята частина саги “Шалений Макс” / Mad Max – “Фуріоза: Шалений Макс. Сага” / Furiosa: A Mad Max Saga, яка вийшла на великі екрани два тижні тому, не зібрала у прокаті навіть власного бюджету.

Кошторис “Фуріози” оцінюються у $168 млн, у той час, як збори за два тижні прокату по усьому світу згідно Box Office Mojo склали лише $118 млн. Вважається, щоб окупитися стрічка має зібрати у прокаті щонайменше два власних бюджети.

При цьому “Фуріоза” має досить непогані оцінки як глядачів – 7,9/10, так і критиків – 79/100. Це навіть вище ніж у перших трьох частин серії, але в кіно люди чомусь не йдуть.

На тлі таких невтішних результатів експерти припускаються, що Mad Max: The Wasteland, приквел Mad Max: Fury Road з Томом Гарді, який Джордж Міллер планує вже багато років, може не отримати “зелене світло” від Warner Bros.