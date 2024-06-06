В Apple розповіли, скільки підтримуватимуть iPhone оновленнями безпеки. І це – менший період, аніж Google та Samsung пропонують для своїх пристроїв. Про це повідомляє Android Authority.

29 квітня нові правила Інфраструктури безпеки продукту та телекомунікацій (PSTI) Великої Британії набули чинності. Згідно з ними компанії, які виробляють та розповсюджують продукти з підтримкою інтернету, повинні відповідати певним вимогам. Приміром, вони мають повідомляти про термін підтримки пристроїв новими оновленнями безпеки.

Відповідаючи новим правилам, Apple заявила, що вона гарантує мінімум п’ять років підтримки для iPhone 15 Pro Max із моменту першого постачання смартфона, яке відбулося 22 вересня 2023 року.

Віцепрезидент із розробки безпеки та конфіденційності Android у Google Дейв Клейдермахер каже, що така заява означає, що Apple більше не має найдовшого періоду оновлень безпеки для пристроїв. Зараз лідерство у Google та Samsung, які на своїх пристроях пропонують сім років оновлень як безпеки, так і операційної системи Android.

Однак тут варто взяти до уваги, що Apple вказує, що п’ять років – це мінімальний період оновлень. Історія компанії показує, певні моделі iPhone отримували чи отримують оновлення навіть після 7 років після релізу.

Водночас чимало старих смартфонів з Android отримували оновлення набагато менший період. Однак обіцяні п’ять років все ж звільняють компанію від обов’язків оновлювати пристрої після цього періоду.