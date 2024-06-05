Посвідчення ветерана нарешті з’явилося у “Дії”. Про це оголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, – написав він у Telegram.

Додавайте документ, якщо ви:

учасник бойових дій;

людина з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Користувачам треба прогортати всі документи в “Дії” – натиснути “Додати документ” – вибрати “Посвідчення ветерана” – надати дозвіл на отримання даних та натиснути “Додати посвідчення”. Після цього впродовж кількох хвилин документ з’явиться у застосунку.

Нагадаємо, що в середині травня Михайло Федоров анонсував появу посвідчення ветерана в “Дії”. Тоді всі охочі мали змогу записатися на бета-тест.