Посвідчення ветерана нарешті з’явилося у “Дії”. Про це оголосив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.
“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, – написав він у Telegram.
Додавайте документ, якщо ви:
- учасник бойових дій;
- людина з інвалідністю внаслідок війни;
- учасник війни;
- постраждалий учасник Революції гідності;
- член сім’ї загиблого ветерана війни;
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Користувачам треба прогортати всі документи в “Дії” – натиснути “Додати документ” – вибрати “Посвідчення ветерана” – надати дозвіл на отримання даних та натиснути “Додати посвідчення”. Після цього впродовж кількох хвилин документ з’явиться у застосунку.
Нагадаємо, що в середині травня Михайло Федоров анонсував появу посвідчення ветерана в “Дії”. Тоді всі охочі мали змогу записатися на бета-тест.
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