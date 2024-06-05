Австрійська правозахисна група Noyb звинувачує компанію Microsoft у таємному зборі даних про дітей. Про це повідомляє Engadget.

Європейська організація подала скарги через програмне забезпечення 365 Education. У Noyb стверджують, що ПЗ компанії встановлює файли cookie, які аналізують поведінку користувачів, збирають дані браузера і використовуються для реклами без відома школи.

Правозахисна група також стверджує, що Microsoft не дає чітких пояснень щодо того, що саме компанія робить з даними учнів, і, можливо, таємно відстежує дітей.

“Наш аналіз потоків даних викликає велике занепокоєння. Microsoft 365 Education, схоже, відстежує користувачів незалежно від їхнього віку, – каже юрист групи Фелікс Міколаш. – Ця практика, ймовірно, вплине на сотні тисяч учнів і студентів в ЄС і ЄЕЗ. Влада повинна, нарешті, активізуватися і ефективно захищати права неповнолітніх”.

Також у Noyb зазначають, що Microsoft перекладає на школи свою відповідальність, передбачену “Загальним регламентом захисту даних” (GDPR). Проте не надає доступу або розуміння своєї політики конфіденційності чи збору даних.

GDPR встановлює суворі правила захисту даних неповнолітніх. Порушення регламенту може призвести до штрафу в розмірі 20 мільйонів євро або 4% річного світового обороту компанії – залежно від того, яка сума є більшою.