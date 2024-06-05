Музичний стримінговий сервіс TuneIn об’єднується з Discord, щоб додати на платформу радіо. “TuneIn Radio & Podcasts” включає повну бібліотеку TuneIn зі 100 000 AM/FM радіостанцій, новин, подкастів та спортивного контенту, повідомляє TechCrunch.

Така колаборація допоможе TuneIn охопити більшу аудиторію. Discord має величезну базу користувачів у 200 мільйонів, в той час, як TuneIn має 75 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Сервіс також створить музичні колекції спеціально для Discord, присвячені таким жанрам, як K-pop, Lofi та Indie.

У 2022 році Discord запустив “Активності” – функцію в голосових каналах, де користувачі можуть брати участь у спільних іграх та розвагах із друзями, зокрема дивитися разом відео на YouTube і вгадувати меми та багато іншого. Наразі доступно 23 активності.

Сервіс безплатний та не потребує підписки Nitro. В голосовому каналі натисніть на значок ракети та в списку активностей оберіть TuneIn Radio&Podcasts.

І хоча сервіс дійсно наявний в активностях, протестувати його поки не вдалось. Деякий час він намагається запуститись, після чого завершується та просить оцінити себе.