Білл Гейтс написав мемуари, які охоплюють період від дитячих років і аж до заснування Microsoft у 1975 році. Книга матиме назву “Вихідний код: Мій початок” / Source Code: My Beginnings та з’явиться у продажу 4 лютого 2025 року. Про це повідомляє The Verge.

У своєму блозі Гейтс пише, що книга розповідає про найважчі моменти життя мільярдера. Він описує, як почувався невдахою в дитинстві, конфлікти з батьками в підлітковому віці та боротьбу з раптовою втратою близької людини. У книзі також розповідатиметься про рішення стати співзасновником Microsoft разом із покійним Полом Алленом.

Однак, схоже, що в ній не буде опису внутрішньої роботи Microsoft та інших бізнесів Гейтса. В описі книги сказано, що вона “не про Microsoft, не про Фонд Гейтса і не про майбутнє технологій”. Натомість – це “людська, особиста історія про те, як Білл Гейтс став тим, ким він є сьогодні: його дитинство, ранні пристрасті та прагнення”.