Білл Гейтс написав мемуари, які охоплюють період від дитячих років і аж до заснування Microsoft у 1975 році. Книга матиме назву “Вихідний код: Мій початок” / Source Code: My Beginnings та з’явиться у продажу 4 лютого 2025 року. Про це повідомляє The Verge.

У своєму блозі Гейтс пише, що книга розповідає про найважчі моменти життя мільярдера. Він описує, як почувався невдахою в дитинстві, конфлікти з батьками в підлітковому віці та боротьбу з раптовою втратою близької людини. У книзі також розповідатиметься про рішення стати співзасновником Microsoft разом із покійним Полом Алленом.

My upcoming memoir Source Code is all about the lessons and experiences that laid the foundation for everything in my life that followed. https://t.co/BMN4gIsnnY

— Bill Gates (@BillGates) June 4, 2024