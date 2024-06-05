Представлено офіційний український трейлер фільму “Чужий: Ромул” / Alien: Romulus від 20th Century Studios. Режисер стрічки – Феде Альварес (“Не дихай”, “Зловісні мерці”).

“Науково-фантастичний трилер повертає феноменально успішну франшизу “Чужий” до її початків. Під час розчищення занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів зіштовхується з найстрашнішою формою життя у Всесвіті”, – йдеться в описі.

До акторського складу картини увійшли: Кейлі Спені (“Прісцилла”), Девід Джонссон (серіал “Індустрія”), Арчі Рено (серіал “Тінь і кістка”), Ізабелла Мерсед (“Мадам Павутина”), Спайк Фірн (“Після сонця”) та інші.

Фільм стартує в прокаті 15 серпня цього року. Раніше 20th Century Studios представила тизер-трейлер майбутнього картини.

Трейлер українською:

Трейлер англійською: