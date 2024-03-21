20th Century Studios представила тизер-трейлер майбутнього фільму «Чужий: Ромул» / Alien: Romulus Феде Альвареса.

«Науково-фантастичний трилер повертає феноменально успішну франшизу «Чужий» до її витоків: Під час зачистки занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів стикається з найстрашнішою формою життя у Всесвіті», – йдеться в описі до стрічки.

До акторського складу картини увійшли: Кейлі Спені («Прісцилла»), Девід Йонссон («Убити легко»), Арчі Рено («Тінь та кістка»), Ізабела Мерсед («Останні з нас»), Спайк Ферн («Після сонця»), Ейлін Ву.

Український тизер-трейлер фільму можна подивитися за посиланням.

Раніше Феде Альварес розповів, що відомий кінорежисер і продюсер Рідлі Скотт високо оцінив майбутній фільм. Альварес визнав, що це був один із найкращих моментів у його житті.

Як відомо, «Чужий: Ромул» має вийти в прокат 16 серпня 2024 року.