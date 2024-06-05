Acer на конференції Computex 2024 представила низку нових продуктів, які охоплюють ноутбуки TravelMate, хромбуки, моноблоки та інше.

Нові ноутбуки TravelMate P6 14, TravelMate P4 Spin 14 та TravelMate P4 16 оснащені процесорами серії Intel Core Ultra та мають варіанти з Ultra 7 165U, Ultra 7 155U, Ultra 5 135U та Ultra 5 125U. Ці процесори оснащені окремими NPU та технологіями для штучного інтелекту Intel vPro Enterprise, а також інструментом для ШІ Intel AI Boost.

Acer TravelMate P6 14 має 14-дюймовий дисплей з підтримкою технологій OLED і Acer CineCrystalTM, роздільною здатністю WQXGA (2880 × 1800), співвідношенням сторін 16:10, рівнем яскравості 400 нітів та стовідсотковим охопленням палітри DCI-P3.

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Ноутбуки TravelMate P4 Spin 14 та TravelMate P4 16 мають 14 та 16-дюймовий дисплей, відповідно до маркування моделі, з технологією IPS, роздільною здатністю WUXGA (1920 × 1200) таким же співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 340 нітів і охопленням 100 % колірного простору sRGB. Ноутбуки P4 16 та P4 Spin 14 на платформі Intel працюють з Intel Graphics, а P6 14 – з Intel Arc.

Acer також має пропозицію з AMD – TravelMate P4 14. Це – 14-дюймовий ноутбук із дисплеєм, що й у Travel Mate P6 14, який має варіації з процесорами AMD Ryzen, зокрема восьмиядерний Ryzen 7 PRO 8840U, шестиядерний Ryzen 5 PRO 8640U, шестиядерний Ryzen 5 PRO 8540U та чотириядерний Ryzen 3 8840U. Також до вибору доступні відеокарти Radeon 780M Graphics та Radeon 760M Graphics.

Серед іншого всі ноутбуки мають сховище ємністю до 1 ТБ. TravelMate P6 14 має варіанти з оперативною пам’яттю до 32 ГБ, водночас всі інші моделі можуть йти одразу укомплектовані 64 ГБ. Також пристрої мають вебкамеру з якістю відео 1080p HD при 60 кадрах на секунду, технологію Temporal Noise Reduction, шторку для захисту конфіденційності та підтримка подвійного мікрофона.

В Acer також кажуть, що ноутбуки можуть видавати до 14 годин роботи у випадку P4 14, P4 16 та P4 Spin 14 і до 12 годин на моделі TravelMate P6 14. Також всі ноутбуки мають два порти USB Type-C, у моделях Intel – це Thunderbol 4 із підтримкою заряджання. Залежно від моделі, пристрої мають від одного до двох USB 3.2 портів, HDMI 2.0 або 2.1 та підтримку MicroSD.

Початкова ціна TravelMate P6 14 становить 1359 євро, TravelMate P4 Spin 14 – 1019 євро, TravelMate P4 16 – 959 євро, TravelMate P4 14 – 949 євро. Точна дата появи ноутбуків в Україні буде анонсована згодом.

Також Acer представила нові Chromebook Plus Enterprise, розроблені на основі потужних технологій і можливостей штучного інтелекту Google. Вони оснащені процесорами Intel від i3-1315U до 7 150U та працюють з Intel Graphics, Intel Iris X Graphics, Intel UHD Graphics.

Старша модель Chromebook Plus Enterprise 515 має 15,6-дюймовий Full HD IPS дисплей, варіанти пам’яті з 16/512 ГБ, та Full HD вебкамеру. Менша модель Plus Enterprise 514 має 14-дюймовий екран з роздільною здатністю 1980 × 1200 та варіанти пам’яті 16/128 ГБ та кращу QHD вебкамеру.

Також обидва пристрої мають два порти USB Type-C (забезпечено підтримку стандарту DisplayPort і можливість заряджання через USB), один порт USB 3.2 Type-A 1-го покоління та порт HDMI 1.4.

Вони також оснащені літій-іонним акумулятором із трьох комірок ємністю 53 Вт·год із можливістю швидкого заряджання. Заявлена тривалість роботи від акумулятора – до 10 годин.

Крім того, обидві моделі пропонують інструменти для відеовикликів на базі штучного інтелекту Google, доступ до файлів онлайн та офлайн за допомогою File Sync, а також функції для підвищення ефективності, зокрема додаткові пристрої для зчитування відбитків пальців.

Ще одним анонсом компанії є настільні ПК лінійки Aspire C під керуванням ШІ, які створені на основі концепції універсального пристрою та оснащені процесорами Intel Core Ultra.

Acer пропонує на вибір 23,8- і 27-дюймові моделі пристроїв, які комплектуються FHD-дисплеями з вузькими рамками, вебкамерами QHD 1440p, а також гнучкими й ергономічними підставками.

Обидва пристрої надійдуть у продаж в Україні у липні, початкова Aspire C27 ціна становитиме 43 999 грн, а Aspire C24 – 39 999 грн.

Також компанія показала стереоскопічну камеру Acer SpatialLabs Eye Stereo, яка була розроблена для фотографів, щоб дати їм змогу знімати й переглядати стереоскопічні зображення у 3D-форматі з ефектом занурення.

Вона має роздільну здатність 8 мегапікселів, вбудоване дзеркало для селфі та пропонує функції автоматичного і сенсорного фокусування, електронну стабілізацію та ручний режим.

Серед іншого пристрій дає змогу в реальному часі проводити трансляції, робити сюжети й ділитися 3D-контентом на різних платформах. З його допомогою також можна здійснювати 3D-відеовиклики з високою роздільною здатністю в Teams, Zoom і Google Meet.