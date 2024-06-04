Xiaomi представила новий смартфон Redmi 13 4G. Головними оновленнями у цій моделі є чип MediaTek Helio G91 Ultra та нова 108-мегапіксельна камера. Про це пише GSMArena.

Як і попередня версія, Redmi 13 4G має 6,79-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю FHD+ із частотою оновлення 90 Гц та 13-мегапіксельну фронтальну камеру.

Redmi 13 4G оснащено акумулятором ємністю 5030 мА⋅год та швидкою зарядкою на 33 Вт. Також смартфон має захист від води стандарту IP53. Оболонка смартфона Xiaomi HyperOS основана на Android 14.

Пристрій має варіанти у синьому, чорному та рожевому кольорах, а його вартість починається зі €199,99 за версію з 6/128 ГБ і доходить до €229,99 за версію з 8/256 ГБ.