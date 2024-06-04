Xiaomi представила новий смартфон Redmi 13 4G. Головними оновленнями у цій моделі є чип MediaTek Helio G91 Ultra та нова 108-мегапіксельна камера. Про це пише GSMArena.

Xiaomi представила новий смартфон Redmi 13 4G

Як і попередня версія, Redmi 13 4G має 6,79-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю FHD+ із частотою оновлення 90 Гц та 13-мегапіксельну фронтальну камеру.

Xiaomi представила новий смартфон Redmi 13 4G

Redmi 13 4G оснащено акумулятором ємністю 5030 мА⋅год та швидкою зарядкою на 33 Вт. Також смартфон має захист від води стандарту IP53. Оболонка смартфона Xiaomi HyperOS основана на Android 14.

Xiaomi представила новий смартфон Redmi 13 4G

Пристрій має варіанти у синьому, чорному та рожевому кольорах, а його вартість починається зі €199,99 за версію з 6/128 ГБ і доходить до €229,99 за версію з 8/256 ГБ.