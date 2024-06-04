Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9432 “Про застосування англійської мови в Україні”. Документ підтримали 236 народних обранців, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ також визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

“Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)”, – додав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що проєкт зареєстрували у Верховній Раді 28 червня минулого року. З-поміж іншого, він передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу. Дубляж пропонували замінити українськими субтитрами.

Згодом комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно ухвалив рішення про підтримку проєкту з вилученням із нього усіх норм про кіно і телебачення.

У першому читанні законопроєкт підтримали 278 нардепів. Голосування відбулося в листопаді минулого року.