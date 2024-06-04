Samsung представляє нові лінійки моніторів на 2024 рік: оновлені ігрові дисплеї Odyssey, а також серії Smart Monitor із розширеними розважальними функціями та ViewFinity, які підійдуть для роботи.

Odyssey OLED G8 – це перший плаский 32-дюймовий ігровий OLED-монітор Samsung із роздільною здатністю 4K UHD (3840 × 2160) і співвідношенням сторін 16:9. Він має частоту оновлення 240 Гц і час відгуку 0,03 мс GtG.

Менша модель Odyssey OLED G6 має 27-дюймовий дисплей із роздільною здатністю QHD (2560 × 1440) і співвідношенням сторін 16:9. Його частота оновлення 360 Гц і час відгуку 0,03 мс GtG.

Odyssey OLED G8 також є першим ігровим OLED-монітором Samsung, який має підтримку штучного інтелекту. Процесор NQ8 AI Gen3 підвищує роздільну здатність контенту майже до 4K за допомогою вбудованих застосунків Smart TV.

Обидва монітори оснащені Samsung OLED Safeguard+, технологією, яка запобігає вигоранню. Монітор також розпізнає статичні зображення, такі як логотипи та панелі завдань, зменшуючи їхню яскравість, щоб забезпечити ще один спосіб запобігання вигоранню.

Монітори Odyssey OLED G8 та G6 забезпечують зображення з яскравістю 250 ніт. Також вони мають підтримку технології OLED Glare Free від Samsung, яка дає точнішу передачу кольорів і зменшує відблиски, і функцію Core Lighting+, що синхронізує яскравість екрана з навколишнім освітленням.

Оновлена лінійка Smart Monitor об’єднує повний спектр можливостей декількох пристроїв в одному хабі для смартрозваг та більшої продуктивності. Лінійка 2024 року представлена моделями M8, M7 та M5.

Оновлений 32-дюймовий 4K UHD Smart Monitor M8 пропонує функції на основі штучного інтелекту з процесором NQM AI. ШІ масштабування підвищує роздільну здатність контенту з низькою роздільною здатністю майже до 4K, а функція Active Voice Amplifier Pro використовує ШІ для аналізу фонового шуму в оточенні користувача, щоб покращити звучання діалогів.

Workout Tracker – новинка всієї лінійки розумних моніторів. Функція, яка працює у парі з годинником Galaxy Watch, відображає дані про стан здоров’я на моніторі в режимі реального часу навіть під час перегляду контенту на стримінгових платформах.

Також набір застосунків Smart TV надають доступ до широкого спектра стримінгових сервісів, що дозволяє використовувати монітор без необхідності підключення до ПК.

Монітор M7 доступний з діагоналлю 32″ і 43″ з роздільною здатністю 4K UHD (3840 × 2160), яскравістю 300 ніт і часом відгуку 4 мс.

Лінійка Samsung ViewFinity представлена моделями ViewFinity S8, ViewFinity S7 та ViewFinity S6.

ViewFinity S8 представлений у двох розмірах – 27-дюймовий і 32-дюймовий екрани з роздільною здатністю 4K UHD (3840 × 2160), частотою оновлення 60 Гц і яскравістю 350 ніт. Вони також оснащені USB-хабом для зручного підключення та регульованою по висоті підставкою.

Модель S80UD оснащена новим KVM-перемикачем для кращого підключення та перемикання між двома різними пристроями вхідного сигналу, а також портом USB-C, який дозволяє користувачам заряджати пристрої потужністю до 90 Вт.

ViewFinity S7 доступний у варіантах з діагоналлю 27″ і 32″, кожен з яких має роздільну здатність UHD 4K (3840 × 2160), яскравість 350 ніт і частоту оновлення 60 Гц.

ViewFinity S6 доступний 27″ з роздільною здатністю QHD (2560 × 1440), частотою оновлення 100 Гц і яскравістю 350 ніт, в комплекті з USB-хабом і регульованою по висоті підставкою. Модель S60UD також має вбудований KVM-перемикач і порт USB-C, який також підтримує зарядку до 90 Вт.