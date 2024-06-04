Sony повідомила, що випустить спеціальний адаптер, який надасть можливість підключати PS VR2 до ПК. Адаптер коштуватиме $59,99 та поступить у продаж із 7 серпня.

Гравцям також знадобиться кабель DisplayPort 1.4, а їхня система повинна буде відповідати наступним системним вимогам:

Операційна система Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit Процесор Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 та новіше) Пам’ять 8 GB GPU -NVIDIA GeForce GTX 1650

-NVIDIA RTX series

-AMD Radeon RX 5500XT or later / AMD Radeon RX 6500XT

(Для кращого досвіду рекомендується NVIDIA GeForce RTX 3060 та AMD Radeon RX 6600XT і новіше) DisplayPort DisplayPort 1.4 USB Пряме з’єднання Bluetooth Bluetooth 4.0 or later**

Компанія попереджає, що PS VR2 була розроблена спеціально для PS5, тому деякі ключові функції, такі як HDR, зворотний зв’язок із гарнітурою, відстеження руху очей, адаптивні тригери та тактильний зворотний зв’язок (окрім вібрації) – недоступні під час гри на ПК.

Однак інші функції PS VR2 підтримуються, зокрема 4K-зображення (2000 × 2040 на кожне око), 110-градусне поле зору, розпізнавання дотиків пальців і наскрізний перегляд, а також рендеринг з обводами (без відстеження руху очей) і 3D-аудіо в іграх (які мають відповідну підтримку).