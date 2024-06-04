MSI представив на Computex 2024 нові ноутбуки та портативну ігрову консоль MSI Claw 8 AI+

Компанія MSI показала на виставці Computex 2024 нові продукти, серед яких ноутбуки та портативна ігрова консоль MSI Claw 8 AI+.

У партнерстві з Mercedes-AMG компанія MSI представила оновлений ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, який отримав процесор Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 40 серії для ноутбуків. Ще одним нововведенням в Stealth 18 стала OLED-панель з роздільною здатністю 4K.

Специфікації Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport:

Процесор: Intel Core Ultra 9 185H;

Intel Core Ultra 9 185H; Операційна система: Windows 11 Home;

Windows 11 Home; Пам’ять: DDR5, 2 слоти, до 96 ГБ;

DDR5, 2 слоти, до 96 ГБ; Дисплей : 18″ UHD+ (3840×2400), 16:10, MiniLED, частота оновлення 120 Гц, 100% DCI-P3, сертифіковано VESA DisplayHDR 1000;

: 18″ UHD+ (3840×2400), 16:10, MiniLED, частота оновлення 120 Гц, 100% DCI-P3, сертифіковано VESA DisplayHDR 1000; Графіка: NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6; Слоти сховища: 2 x NVMe M.2 SSD від PCIe Gen4 x4;

2 x NVMe M.2 SSD від PCIe Gen4 x4; Клавіатура: Ігрова клавіатура RGB з підсвічуванням кожної клавіші від SteelSeries;

Ігрова клавіатура RGB з підсвічуванням кожної клавіші від SteelSeries; Звук: 2 динаміки по 2 Вт і 4 сабвуфери по 2 Вт, розроблені системою Dynaudio, 1 комбінований роз’єм для аудіо, Nahimic 3 Audio Enhancer;

2 динаміки по 2 Вт і 4 сабвуфери по 2 Вт, розроблені системою Dynaudio, 1 комбінований роз’єм для аудіо, Nahimic 3 Audio Enhancer; Порти: 1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (з PD 3.1), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, картрідер SD, HDMI 2.1;

1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (з PD 3.1), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, картрідер SD, HDMI 2.1; Зв’язок: Intel Killer Ethernet E3100 (до 2,5 GbE) / Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth 5.4;

Intel Killer Ethernet E3100 (до 2,5 GbE) / Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth 5.4; Вебкамера: ІЧ FHD типу (30 кадрів/с при 1080p) з HDR та 3D Noise Reduction+ (3DNR+);

ІЧ FHD типу (30 кадрів/с при 1080p) з HDR та 3D Noise Reduction+ (3DNR+); Безпека: ІЧ вебкамера / Сканер відбитків пальців / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Затвор вебкамери / Kensington Lock;

ІЧ вебкамера / Сканер відбитків пальців / Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / Затвор вебкамери / Kensington Lock; Акумулятор: 4-елементний, Li-Polymer, 99,9 Вт·год;

4-елементний, Li-Polymer, 99,9 Вт·год; Адаптер живлення: 280 Вт;

280 Вт; Розміри: 399,9 (Ш) x 289,6 (Г) x 19,9-23,9 (В) мм;

399,9 (Ш) x 289,6 (Г) x 19,9-23,9 (В) мм; Вага: 2,89 кг.

Ноутбук постачається в комплекті з додатковими аксесуарами, такими як чохол, миша та килимок з символікою MSI та Mercedes-AMG.

Компанія MSI також представила ноутбуки для бізнесу в серіях Prestige і Summit. Вони оснащені процесорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), які за словами виробникам забезпечують понад 100 TOPS продуктивності для штучного інтелекту, що більш ніж утричі перевищує можливості попередніх моделей.

Крім того, MSI показав ноутбук Stealth A16 AI+, оснащений процесором AMD Ryzen AI 300 серії. Архітектура XDNA 2 в NPU також забезпечує підтримку генеративного ШІ та великих мовних моделей безпосередньо на ноутбуці. Додатково виробник анонсував моделі Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+, Creator A16 AI+, оснащені тими ж процесорами AMD Ryzen AI 300 серії.

На Computex 2024 MSI оновлену портативну ігрову консоль Claw 8 AI+ – тепер на базі процесора Intel Core Ultra (Lunar Lake). Новинка отримала 8-дюймовий FHD-дисплей з частотою 120 Гц, порт USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, покращений відгук кнопок LB/RB, збільшену ємність акумулятора до 80 Вт·год (53 Вт·год в минулому поколінні) та легший зарядний пристрій.

У партнерстві з Bethesda виробник буде пропонувати лімітовану серію пристроїв Claw x Fallout, випущену під спільним брендом. Ця версія модель 7-дюймовим FHD-дисплеєм та має дизайн, натхненний персонажами серії Fallout.