MrBeast досягнув відмітки у 270 мільйонів підписників на Youtube та став найпопулярнішим блогером на планеті. До цього тривалий час першість утримував індійський музичний лейбл T-Series. Про це пише The Verge.

Джиммі Дональдсон, він же MrBeast, написав у Х, що нарешті обігнав T-Series та помстився за блогера PewDiePie, який займав перше місце до цього.

У 2019 році, коли лейбл обігнав PewDiePie за кількістю підписників, MrBeast влаштував цілу кампанію на честь шведського блогера. Дональдсон викупив всі білборди у своєму місті (Вічіта, штат Канзас) та обклеїв їх закликами підписуватись на PewDiePie. Він також з’явився на Суперкубку з кількома друзями, які носили футболки з написом “SUB 2 PEW DIE PIE”.

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie 🥹 pic.twitter.com/V1znbyqw27 — MrBeast (@MrBeast) June 2, 2024

До слова, декілька місяців тому MrBeast радив блогерам збавити темпи та не кричати. Блогер писав, що як тільки він зробив свої відео спокійнішими та “дозволив сцені дихати” перегляди значно зросли.

Варто відзначити, що порада дійсно дієва.