MrBeast досягнув відмітки у 270 мільйонів підписників на Youtube та став найпопулярнішим блогером на планеті. До цього тривалий час першість утримував індійський музичний лейбл T-Series. Про це пише The Verge.

Джиммі Дональдсон, він же MrBeast, написав у Х, що нарешті обігнав T-Series та помстився за блогера PewDiePie, який займав перше місце до цього.

У 2019 році, коли лейбл обігнав PewDiePie за кількістю підписників, MrBeast влаштував цілу кампанію на честь шведського блогера. Дональдсон викупив всі білборди у своєму місті (Вічіта, штат Канзас) та обклеїв їх закликами підписуватись на PewDiePie. Він також з’явився на Суперкубку з кількома друзями, які носили футболки з написом “SUB 2 PEW DIE PIE”.

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie 🥹 pic.twitter.com/V1znbyqw27

— MrBeast (@MrBeast) June 2, 2024