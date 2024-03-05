Відомий YouTube-блогер MrBeast закликає творців відео забути про формат надшвидких роликів. При цьому він наводить у приклад власний досвід за минулий рік, коли перегляди його контенту збільшилися. Про це пише The Verge.

«Минулого року я сповільнив темп наших відео, зосередився на розповіді історії, дозволив сценам дихати, менше кричав, більше індивідуальності, довші відео тощо. І наші перегляди стрімко зросли!» – написав 25-річний ютубер на платформі X.

Далі MrBeast, справжнє ім’я якого Джиммі Дональдсон, закликав своїх колег у YouTube відійти від «епохи надшвидкого темпу та надмірного стилю контенту». За його словами, цей формат не працює.

MrBeast відомий своїми шаленими роликами, як-от «Я усиновив КОЖНУ собаку в притулку для собак». Але тепер зірка YouTube може створити новий тренд серед творців відео.

Наразі на його канал підписано близько 243 млн людей.

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