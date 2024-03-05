Відомий YouTube-блогер MrBeast закликає творців відео забути про формат надшвидких роликів. При цьому він наводить у приклад власний досвід за минулий рік, коли перегляди його контенту збільшилися. Про це пише The Verge.
«Минулого року я сповільнив темп наших відео, зосередився на розповіді історії, дозволив сценам дихати, менше кричав, більше індивідуальності, довші відео тощо. І наші перегляди стрімко зросли!» – написав 25-річний ютубер на платформі X.
Далі MrBeast, справжнє ім’я якого Джиммі Дональдсон, закликав своїх колег у YouTube відійти від «епохи надшвидкого темпу та надмірного стилю контенту». За його словами, цей формат не працює.
MrBeast відомий своїми шаленими роликами, як-от «Я усиновив КОЖНУ собаку в притулку для собак». Але тепер зірка YouTube може створити новий тренд серед творців відео.
Наразі на його канал підписано близько 243 млн людей.
Контекст:
- Джиммі Дональдсон розпочав свій YouTube-канал у 2012 році, коли йому було 13 років. Тоді він мав нік MrBeast6000. Перші декілька років на платформі не були успішними для його каналу, він став набирати популярність у 2017 році, після того, як його відео «рахую до 100 000» стало вірусним.
- Після того, як його канал MrBeast почав набирати популярність, Дональдсон найняв кількох друзів дитинства для спільного управління брендом. Станом на 2023 рік команда MrBeast складається з понад 250 осіб, включно з самим Дональдсоном.
- Дональдсон є засновником компаній MrBeast Burger та Feastables, а також співзасновником Team Trees, кампанії зі збору коштів для Arbor Day Foundation, яка зібрала понад $23 мільйони на свої кампанії, та Team Seas, кампанії зі збору коштів для Фонду збереження океану та The Ocean Cleanup, яка зібрала понад $30 мільйонів.
- Попри активну благодійну діяльність та її висвітлення у власних відео, Дональдсона регулярно критикують через те, що його ролики про серйозні проблеми часто мають розважальний характер. Його навіть звинувачували в тому, що він експлуатує тему бідності заради переглядів.
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