На Steam стало доступне демо гри BROKEN LIFE. Це – українська повністю озвучена 2D-пригода, дія якої відбувається в післявоєнному світі. Ви формуватимете історію своїми рішеннями, вирішуватимете головоломки та відкриватимете різні таємниці.

У центрі історії – Лео, колишній солдат, який повертається до свого міста. Історія Лео сповнена самотності та виснаження після пережитих років війни. Йому потрібна ваша допомога, щоб відновити свій дім і зруйноване життя, впоратися з горем і возз’єднатися з донькою.

BROKEN LIFE має емоційну подачу історії, атмосферний дизайн, повноцінне озвучення для усіх підтримуваних мов, зокрема для української, а також цікаві головоломки. Кожне ваше рішення впливатиме на подальший розвиток гри, а всі події були натхненні жорстокою реальністю.

Наразі невідомо, коли відбудеться повноцінний реліз, але ви можете додати гру до бажаного, щоб точно його не пропустити.