ASUS представила нову лінійку відеокарт ASUS Prime – Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 і Prime GeForce RTX 4060 TI. Вони оснащені системою охолодження з трьома вентиляторами і є досить тонкими для використання в корпусах малого формфактора SFF.

2,5-слотові відеокарти Prime GeForce RTX 4070 SUPER і Prime GeForce RTX 4070 товщиною 50 мм і довжиною 269 мм легко вписуються в рекомендований NVIDIA компактний формфактор для ПК SFF.

Кожна відеокарта Prime оснащена трьома вентиляторами Axial-tech із дев’ятьма лопатками. Задня металева панель із вентиляційним отвором працює в тандемі з цими вентиляторами, щоб тримати рівень шуму та температуру під контролем.

Під час невеликих навантажень і за умови низької температури вентилятори можуть зупинятися й переходити у пасивний режим охолодження. Механічний перемикач двох профілів BIOS також дозволяє вибирати між продуктивним і тихим режимами роботи відеокарти.

Компанія зазначає, що два кулькові підшипники вентиляторів мають удвічі більший ресурс, ніж підшипники інших типів. Крім того, відеокарти оснащені конденсаторами з тривалим терміном служби.

Екосистема Prime робить ще один крок уперед із корпусом ASUS Prime AP201 формату microATX. Бічна панель корпуса виготовлена із загартованого скла або із сітчастою бічною панеллю. ASUS також щойно анонсувала перший рідинний процесорний кулер Prime AIO.

До сімейства Prime також входять блоки живлення за доступною ціною. Блоки живлення ASUS серії Prime Gold доступні у версіях потужністю 750 і 850 Вт, забезпечують повну модульність, відповідають стандарту ATX 3.0, сертифіковані за стандартом 80 Plus Gold і мають восьмирічну гарантію.