Організатор E3 та The Game Awards Джефф Кілі представив трейлер ще одного свого заходу – Summer Game Fest 2024. Трансляція почнеться 7 червня о 23:30 за київським часом та триватиме близько двох годин.

Судячи з трейлеру, на нас очікують новини про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Kingdom Come Deliverance 2, Star Wars Outlaws та багато інших ігор.

Також Джефф Кілі провів на Twitch стрим, у якому відповів на багато запитань від глядачів про майбутню презентацію.

Один із користувачів Resetera записав все, що сказав Кілі на стримі. За його словами, на презентації точне не варто чекати: