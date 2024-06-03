У травні 2024 року в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто. За рік цей показник збільшився на 8%, але порівняно з попереднім місяцем зменшився на 4%, повідомляє УкрАвтопром.

Лідерство на ринку нових авто утримує японська марка Toyota – 928 од. На другому місці залишається Renault – 440 од. Третій результат у BMW – 418 шт.

Також до Топ 5 травня потрапили VW (389 шт.) та Skoda (318 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Toyota RAV-4, який у травні знайшов 475 покупців.

Загалом із початку цього року в Україні було зареєстровано 27,7 тис. нових легкових авто, що на 29% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що в Україні у квітні 2024 року було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто. Порівняно з квітнем 2023 року цей показник збільшився на 11%. Проте порівняно з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зменшилася на 14%.