Китайський виробник смартфонів Realme в оновленні додав маркет застосунків з азартними іграми. Про це повідомляє блогер Noah Cat.

Маркет називається App Picks і він відноситься до bloatware або “сміттєвих програм”. Зазвичай виробники смартфонів встановлюють bloatware на бюджетні моделі для того, щоб компенсувати низьку вартість.

Але цього разу Realme додала своє bloatware на смартфони флагманських лінійок і робить це постфактум. Повідомляється, що App Picks з’явився на GT Neo3, Neo3T, Narzo 30.

На інших моделях компанії цей додаток може вже бути встановленим під назвою App Market.

Також повідомляється, що смартфони серії Narzo не підтримуються оновленнями належним чином та занадто швидко застарівають. Noah Cat рекомендує обирати лінійку Number, яка є ребрендингом Narzo, якщо вже збираєтеся купувати смартфон від Realme.