Китайський виробник смартфонів Realme в оновленні додав маркет застосунків з азартними іграми. Про це повідомляє блогер Noah Cat.

Маркет називається App Picks і він відноситься до bloatware або “сміттєвих програм”. Зазвичай виробники смартфонів встановлюють bloatware на бюджетні моделі для того, щоб компенсувати низьку вартість.

realme has gone too far now.

They’re adding bloatware via OTA and gambling ads to phones that never had it.

Many realme phones that never had the App Market now have it. (GT Neo3, Neo3T, Narzo 30)

this is how realme treats its flagship series. I wanna see the same backlash… pic.twitter.com/n4vpeOx1DR

— Noah Cat (@Cartidise) June 2, 2024