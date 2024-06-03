Минулого місяця Microsoft та Qualcomm представили тонкі та легкі ноутбуки Copilot+PC, компанія NVIDIA вирішила не залишатися осторонь цього тренду та оголосила на виставці Computex 2024 про реліз ноутбуків GeForce RTX AI.

Нові моделі RTX AI PC від ASUS і MSI, оснащені відеокартами починаючи з GeForce RTX 4070 і енергоефективними процесорами AMD з можливостями обробки штучного інтелекту для Windows 11, будуть доступні вже найближчим часом. Ноутбуки з графікою GeForce RTX 4070 та вище, які підходять під специфікації RTX AI PC, отримають безплатне оновлення до Copilot+.

RTX AI PC будуть містити набір інструментів NVIDIA RTX AI Toolkit та набори для розробки програмного забезпечення, які допоможуть розробникам оптимізувати та розгортати великі генеративні моделі ШІ на ПК з Windows. Набір включає інструменти QLoRa для налаштування моделей, TensorRT для оптимізації моделей і TensorRT Cloud для досягнення високої продуктивності на графічних процесорах RTX. Ранній випуск SDK NVIDIA AI Inference Manager спрощує розгортання ACE на ПК.

Співпраця NVIDIA та Microsoft спрямована на інтеграцію малих мовних моделей (SLM) з GPU-прискоренням у нативні та вебдодатки Windows за допомогою Windows Copilot Runtime. Ці SLM надають розширені можливості, такі як узагальнення контенту, генерація та автоматизація завдань, використовуючи специфічні дані програми для підвищення продуктивності.

NVIDIA також інтегрує прискорення ШІ RTX у творчі програми разом із такими партнерами, як Adobe, Blackmagic Design і Topaz. NVIDIA RTX Remix, платформа для ремастерингу класичних ігор, також розширюється, а інструментарій Remix Toolkit стає відкритим для додаткових можливостей модифікації.

NVIDIA RTX Video, функція надвисокої роздільної здатності на основі ШІ, тепер доступна у вигляді SDK для розробників. Незабаром вона буде інтегрована в програмне забезпечення для редагування відео, таке як DaVinci Resolve від Blackmagic Design і Wondershare Filmora, що дозволить збільшувати роздільну здатність до 4K і конвертувати HDR. Медіаплеєр VLC також додасть RTX Video HDR до своїх можливостей.

Детальнішу інформацію про нові моделі ноутбуків RTX AI PC ми отримаємо вже найближчим часом після презентацій виробників, які будуть проходити цими днями в рамках виставки Computex 2024.