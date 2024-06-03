Фанати можуть очікувати на реліз GTA VI восени 2025 року, але не власники ПК. Ще у першому трейлері гри згадувалися лише PlayStation 5 та Xbox Series X|S, проте не ПК. Тепер генеральний директор Take-Two прокоментував цю ситуацію.

Як повідомляє VGC, Штраус Зельник, генеральний директор Take-Two, видавця GTA VI, сказав, що поки немає жодних рішень щодо релізу на ПК.

“Але Rockstar має підхід до платформ, який ми бачили раніше, і вони зроблять більше анонсів у відповідний час. Я вважаю, що правильна стратегія нашого бізнесу полягає у тому, щоб бути там, де є споживач, і історично те, що ця компанія робила, це звертатися до споживачів, де б вони не були, на будь-якій платформі, яка має сенс, із часом”, – зазначив Зельник.

Окрім GTA VI Rockstar також має історію релізу своїх ігор спершу на консолях, а вже тоді на ПК. Так було і з GTA IV, GTA V, Red Dead Redemption 2 та LA Noire.

Слова Штрауса Зельника натякають на такий же підхід до GTA VI і що реліз на ПК можна очікувати незабаром після виходу гри на консолях, проте власникам ПК, ймовірно, доведеться трохи почекати.

Таке рішення, напевно, і не буде проблемою, якщо взяти до уваги той факт, що багато гравців чекали релізу серії Kingdom Hearts на Steam лише тому, що не хотіли використовувати Epic Game Store, то що вже говорити про консольні релізи.