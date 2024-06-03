Facebook привертає найбільшу кількість молодих людей за минулі три роки, намагаючись похитнути репутацію платформи для старшого покоління. Про це повідомила Meta, яка володіє соцмережею, пише Reuters.

Демографічну інформацію компанія оприлюднює вперше. За підрахунками Meta, щодня у Facebook заходять понад 40 мільйонів дорослих американців і канадців у віці від 18 до 29 років.

Показники відображають зусилля компанії, які вона спрямувала на привернення уваги молодих людей, які обирають платформу TikTok китайської ByteDance.

У Meta зауважили, що зафіксували п’ять кварталів зростання використання застосунку серед молодих людей.

Як відомо, Facebook цього року відзначив своє 20-річчя. Ювілей підштовхує керівників Meta до усвідомлення того, що соцмережа має розвиватися, щоб залишатися актуальною для наступного покоління.

За минулорічними даними дослідницької організації Pew, лише близько третини американських підлітків стверджують, що користуються Facebook. Це є різким падінням порівняно з попередніми опитуваннями, які група проводила у 2014 та 2015 роках.

Для порівняння, частка всіх дорослих американців, які стверджують, що користуються Facebook, залишається відносно незмінною з 2016 року і становить близько 68%, повідомляє Pew.

Нагадаємо, Facebook був заснований у 2004 році. За перші три роки існування він набрав 50 мільйонів користувачів. Зараз цей показник налічує 3,2 мільярда людей по всьому світу.

Із часом Facebook став менш привабливим для молодих користувачів, які визначають споживчі вподобання і вважаються ключовими для рекламодавців, відповідальних за більшу частину рекламних продажів Meta.