ASUS на Computex представила нову лінійку пристроїв з підтримкою штучного інтелекту. Зокрема компанія представила комп’ютери Copilot+ PC, які володіють розширеними обчислювальними можливостями та NPU з продуктивністю ШІ-обчислень понад 45 TOPS.

Найголовнішим анонсом з презентації ASUS був Zenbook S 16 – тонкий і легкий ноутбук преміумкласу, виготовлений з гібридного матеріалу Ceraluminum, який доступний у різноманітних кольорах. Окремо виробник наголошує на OLED-дисплеї. Ноутбук має різні комплектації, а в максимальній користувач отримає процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 та NVIDIA GeForce RTX 4070.

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Планується також випуск 14-дюймового Zenbook S 14 із процесором Intel Core Ultra наступного покоління, який очікується у другому півріччі 2024 року. Нарешті, ASUS Vivobook S 15 представляє майбутнє портативних комп’ютерів зі штучним інтелектом. Це перша модель ноутбука від ASUS з ШІ-модулем продуктивністю до 45 TOPS.

Серед інших анонсів є ноутбук ProArt P16 і ноутбук-трансформер ProArt PX13, які також оснащуються процесорами до AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеоприскорювачами NVIDIA GeForce RTX 4070. Нейронний процесор NPU також здатен обробляти ШІ-завдання з продуктивністю до 50 TOPS, а потужний графічний процесор RTX – до 321 TOPS.

ProArt PZ13 серед іншого захищений за стандартом IP52 і протестований у військових умовах. Він має змінну клавіатуру, та оснащений новітнім процесором Snapdragon з підтримкою ШІ, який полегшує роботу над творчими завданнями в мобільних умовах. PZ13 є частиною покоління Copilot+.

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ASUS також представила TUF A16 і TUF A14, два ігрові ноутбуки, які так само оснащені процесорами до AMD AI 9 HX 370 і відеокартами NVIDIA серії GeForce RTX 40. Ці ноутбуки також мають дисплеї з високою частотою оновлення та підтримкою технології G-SYNC. Заразом є аудіосистеми з підтримкою Dolby Atmos.

Ноутбуки мають 16- або 14-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 165 Гц. Також вони містять оперативну пам’ять LPDDR5X з частотою 7500 МГц і твердотільний накопичувач PCIe 4.0 до 2 ТБ.

Також під час своєї презентації ASUS представила ноутбук ExpertBook P5. Пристрій орієнтовано на різних професійних користувачів, працівників домашнього офісу та підприємців.

Ноутбук отримав Intel Core Ultra – флагманський процесор Intel для комп’ютерів наступного покоління зі штучним інтелектом. Таким чином продуктивність ШІ-завдань становить понад 100 TOPS. Лептоп також має 14-дюймовий екран з роздільною здатністю 2,5K та співвідношенням сторін 16:10.

Zenbook S 16, ProArt P16 і PX13, які працюють на базі процесора AMD, вже доступні для замовлення на asus.com. Ціна Zenbook S 16 починається з $1 399. Ноутбук-трансформер ProArt PX13 доступний за ціною від $1 699, ноутбук ProArt P16 у традиційному формфакторі – від $1 899.

Також окремий підрозділ ASUS Data Center Solutions пропонує сервери з підтримкою ШІ, як-от ESC AI POD з графічними прискорювачами NVIDIA GB200 NVL72, які надають змогу використовувати моделі з трильйонами параметрів у реальному часі.

Також ASUS представила нові монітори. ProArt Display 5K PA27JCV – це 27-дюймовий професійний монітор із роздільною здатністю 5120×2880 пікселів і високою піксельною щільністю у 218 PPI. Завдяки 99% колірному охопленню простору DCI-P3 і 100% sRGB він забезпечує реалістичне відтворення кольорів. Також компанія представила ProArt Display PA32KCX – перший у світі професійний монітор із панеллю класу Mini LED з роздільною здатністю 8K та вбудованим калібратором.

Підрозділ компанії Data Center Solutions, який є рушійною силою комплексної стратегії ШІ, представив системи ASUS ESC AI POD, створені на основі графічних прискорювачів NVIDIA GB200, B100, B200 і GH200. Зокрема, ESC AI POD на базі NVIDIA GB200 NVL72, за словами компанії, є найпотужнішим у світі стійковим рішенням для побудови інтелектуальних висновків і машинного навчання в реальному часі на основі моделей із трильйонами параметрів.

Також була представлена новинка у лінійці ASUS NUC – компактний та інтелектуальний мінікомп’ютер NUC 14 Performance, побудований на фундаменті, успадкованому від пристроїв Intel NUC. Нову модель оснащено процесорами Intel Core Ultra 7/9 та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060/4070.