ASUS на Computex представила нову лінійку пристроїв з підтримкою штучного інтелекту. Зокрема компанія представила комп’ютери Copilot+ PC, які володіють розширеними обчислювальними можливостями та NPU з продуктивністю ШІ-обчислень понад 45 TOPS.

Найголовнішим анонсом з презентації ASUS був Zenbook S 16 – тонкий і легкий ноутбук преміумкласу, виготовлений з гібридного матеріалу Ceraluminum, який доступний у різноманітних кольорах. Окремо виробник наголошує на OLED-дисплеї. Ноутбук має різні комплектації, а в максимальній користувач отримає процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 та NVIDIA GeForce RTX 4070.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ
ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

Планується також випуск 14-дюймового Zenbook S 14 із процесором Intel Core Ultra наступного покоління, який очікується у другому півріччі 2024 року. Нарешті, ASUS Vivobook S 15 представляє майбутнє портативних комп’ютерів зі штучним інтелектом. Це перша модель ноутбука від ASUS з ШІ-модулем продуктивністю до 45 TOPS.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

Серед інших анонсів є ноутбук ProArt P16 і ноутбук-трансформер ProArt PX13, які також оснащуються процесорами до AMD Ryzen AI 9 HX 370 і відеоприскорювачами NVIDIA GeForce RTX 4070. Нейронний процесор NPU також здатен обробляти ШІ-завдання з продуктивністю до 50 TOPS, а потужний графічний процесор RTX – до 321 TOPS.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

ProArt PZ13 серед іншого захищений за стандартом IP52 і протестований у військових умовах. Він має змінну клавіатуру, та оснащений новітнім процесором Snapdragon з підтримкою ШІ, який полегшує роботу над творчими завданнями в мобільних умовах. PZ13 є частиною покоління Copilot+.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ
ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

ASUS також представила TUF A16 і TUF A14, два ігрові ноутбуки, які так само оснащені процесорами до AMD AI 9 HX 370 і відеокартами NVIDIA серії GeForce RTX 40. Ці ноутбуки також мають дисплеї з високою частотою оновлення та підтримкою технології G-SYNC. Заразом є аудіосистеми з підтримкою Dolby Atmos.

Ноутбуки мають 16- або 14-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 165 Гц. Також вони містять оперативну пам’ять LPDDR5X з частотою 7500 МГц і твердотільний накопичувач PCIe 4.0 до 2 ТБ.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

Також під час своєї презентації ASUS представила ноутбук ExpertBook P5. Пристрій орієнтовано на різних професійних користувачів, працівників домашнього офісу та підприємців.

Ноутбук отримав Intel Core Ultra – флагманський процесор Intel для комп’ютерів наступного покоління зі штучним інтелектом. Таким чином продуктивність ШІ-завдань становить понад 100 TOPS. Лептоп також має 14-дюймовий екран з роздільною здатністю 2,5K та співвідношенням сторін 16:10.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

Zenbook S 16, ProArt P16 і PX13, які працюють на базі процесора AMD, вже доступні для замовлення на asus.com. Ціна Zenbook S 16 починається з $1 399. Ноутбук-трансформер ProArt PX13 доступний за ціною від $1 699, ноутбук ProArt P16 у традиційному формфакторі – від $1 899.

Також окремий підрозділ ASUS Data Center Solutions пропонує сервери з підтримкою ШІ, як-от ESC AI POD з графічними прискорювачами NVIDIA GB200 NVL72, які надають змогу використовувати моделі з трильйонами параметрів у реальному часі.

Також ASUS представила нові монітори. ProArt Display 5K PA27JCV – це 27-дюймовий професійний монітор із роздільною здатністю 5120×2880 пікселів і високою піксельною щільністю у 218 PPI. Завдяки 99% колірному охопленню простору DCI-P3 і 100% sRGB він забезпечує реалістичне відтворення кольорів. Також компанія представила ProArt Display PA32KCX – перший у світі професійний монітор із панеллю класу Mini LED з роздільною здатністю 8K та вбудованим калібратором.

Підрозділ компанії Data Center Solutions, який є рушійною силою комплексної стратегії ШІ, представив системи ASUS ESC AI POD, створені на основі графічних прискорювачів NVIDIA GB200, B100, B200 і GH200. Зокрема, ESC AI POD на базі NVIDIA GB200 NVL72, за словами компанії, є найпотужнішим у світі стійковим рішенням для побудови інтелектуальних висновків і машинного навчання в реальному часі на основі моделей із трильйонами параметрів.

ASUS представила нову лінійку пристроїв в рамках Computex 2024. Значний фокус на ШІ

Також була представлена новинка у лінійці ASUS NUC – компактний та інтелектуальний мінікомп’ютер NUC 14 Performance, побудований на фундаменті, успадкованому від пристроїв Intel NUC. Нову модель оснащено процесорами Intel Core Ultra 7/9 та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060/4070.