Офіційний акаунт серіалу Arcane показав у Х постер до другого сезону серіалу, який вийде у листопаді цього року на Netflix.
Постер зображує героїню Вай в обіймах Джинкс та віддзеркалює аналогічний постер першого сезону.
Серіалом займається французька анімаційна студія Fortiche, яка вже давно працює з Riot Games та створює анімаційні ролики за всесвітом Leage of Legends.
Окрім повернення головних персонажів компанія також показує нового, але знайомого гравцям у LoL, персонажа – Варвіка. В кінці першого сезону було показано, як Сінджед знайшов тіло Вандера, прийомного батька для Вай та Джинкс.
A nightmarish augmentation.
Brace yourself for #Arcane Season 2, coming this November. pic.twitter.com/MyiGRlqzdk
— Arcane (@arcaneshow) January 5, 2024
Як повідомляє TechRadar, команда створення серіалу буде присутня на кінофестивалі в Ансі 12 червня та проведе презентацію на тему розробки проєкту.
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