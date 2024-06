Офіційний акаунт серіалу Arcane показав у Х постер до другого сезону серіалу, який вийде у листопаді цього року на Netflix.

Постер зображує героїню Вай в обіймах Джинкс та віддзеркалює аналогічний постер першого сезону.

Серіалом займається французька анімаційна студія Fortiche, яка вже давно працює з Riot Games та створює анімаційні ролики за всесвітом Leage of Legends.

Окрім повернення головних персонажів компанія також показує нового, але знайомого гравцям у LoL, персонажа – Варвіка. В кінці першого сезону було показано, як Сінджед знайшов тіло Вандера, прийомного батька для Вай та Джинкс.

A nightmarish augmentation.

Brace yourself for #Arcane Season 2, coming this November. pic.twitter.com/MyiGRlqzdk

— Arcane (@arcaneshow) January 5, 2024