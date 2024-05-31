Зазвичай на п’ятницю готується новина про ексклюзивний, цікавий, привабливий суперкар, але цього разу темою буде електричний кросовер. Проте дуже важливий – адже це новий Jeep Wagoneer S, який анонсувався доволі давно, але лише зараз представлений у серійному виконанні.

Дизайн новинки Jeep Wagoneer S був зрозумілий ще з часів концепту: формат доволі великого 4,89-метрового кросовера, решітка радіатора з підсвічуванням, традиційні трапецієподібні колісні арки. Але нетрадиційний схил даху – він буквально спадає донизу та заходить під велике антикрило на кришці багажника. Все для того, щоб отримати найкращий показник аеродинаміки: кросовер Jeep Wagoneer S може похизуватися значенням Cd=0.29, що дуже мало.

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Чому це так важливо? Для електромобіля аеродинаміка є однією з основ для досягнення великої дистанції пробігу. Ось і новинка Jeep Wagoneer S обіцяє запас ходу близько 300 миль (або близько 480 км) на одному повному заряді акумулятора ємністю 100 кВт⋅год.

А ще кросовер Jeep Wagoneer S обіцяє високу потужність та повний привод 4хе: два електромотори обертають передні/задні колеса й видають сумарно 447 кВт (або 600 к.с.) потужності та 837 Нм крутного моменту. Результатом є прискорення 0-60 миль за 3,4 секунди та близько 200 км/год. максимальної швидкості.

І все це доступно водію та пасажирам, які сидять в розкішному 5-місному салоні, з потрійним дисплеєм сумарною діагоналлю 45 дюймів (три дисплеї 12,3+12,3+10,25 дюйми), з підігрівом/вентиляцією усіх сидінь та преміальною аудіо-системою McIntosh.

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Нарешті, останній пункт в історії про новий електромобіль Jeep Wagoneer S: одночасно з серійною моделлю також було представлено й концепт Jeep Wagoneer S Trailhawk.

Наразі він проходить саме як концепт, проте за досвідом інших моделей Jeep можна розраховувати на серійне втілення. Адже кількість змін порівняно невелика, а формат цих змін вже перевірений: шини для бездоріжжя та спеціальні колісні диски, міцні захисні пластини та гаки для буксирування, додатковий режим ROCK та блокування заднього диференціалу.

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Електромобіль Jeep Wagoneer S розпочинає свою “кар’єру” з ринку США та Канади, проте згодом буде пропонуватись і в інших країнах, адже він має стати глобальним. Точні характеристики та вартість електромобіля Jeep Wagoneer S у специфікаціях для європейських ринків будуть повідомлені згодом. Проте орієнтовна вартість для ринку США відома вже зараз – від $72 тис.