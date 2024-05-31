Компанія Lenovo анонсувала старт продажів в Україні 16-дюймових геймерських ноутбуків Lenovo Legion 9, Legion 7, Legion Pro 7 та Legion Pro 5. В основі ігрової лінійки лежить сімейство фірмових апаратних ШІ-чипів LA від Lenovo, які допомагають відстежувати та динамічно налаштовувати FPS та забезпечують вищу енергоефективність.

Lenovo Legion 9, як стверджує компанія, – це перший у світі ноутбук з інтегрованою рідинною системою охолодження, яка автоматично активується при досягненні температури 84°C, забезпечуючи до 10 Вт додаткової потужності.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

У максимальній комплектації Legion 9 9-го покоління оснащений процесором Intel Core i9- 14900HX та NVIDIA GeForce RTX 4090. Нова модель може відводити до 230 Вт тепла та має Mini-LED дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3.2K (3200×2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10 та змінною частотою оновлення 165 Гц.

Ноутбук має до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 із частотою 5600 МГц та накопичувач SSD PCIe 4-го покоління об’ємом до 2 ТБ. Legion 9 обладнаний батареєю ємністю 99,99 Вт⋅год, яка підтримує швидку зарядку. За даними компанії, від 0% до 70% можна зарядити всього за 30 хвилин. Також тут є ШІ-чип Lenovo LA3-P.

Lenovo Legion 9 доступний в Україні за ціною від 185 999 грн.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

Legion 7 оснащений 24-ядерним процесором до Intel Core i9-14900HX та дискретною відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 4070. Комп’ютер має до 32 ГБ оперативної пам’яті з можливістю розширити до 64 ГБ та накопичував до 1 ТБ. Також у моделі присутній ШІ-чип LA3, який також підтримує функції розпізнавання сценаріїв, Smart FPS та Smart Control, які доступні через ПЗ Lenovo Vantage.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

За підтримку системи та захист компонентів від перегріву відповідає система охолодження Legion Coldfront: Hyper. Це технологія, при якій гаряче повітря від чипів проходить через спеціальну камеру в центрі ноутбука. Нижня кришка призначена для запобігання змішуванню гарячого повітря. Завдяки цьому ноутбук може досягти максимальної потужності до 175 Вт в екстремальному режимі.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

Legion 7 доступний з 16-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю до 3.2K (3200×2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення до 240 Гц, 100% підтримкою колірного простору DCI-P3 та яскравістю до 500 ніт для додаткової чіткості в іграх.

Lenovo Legion 7 доступний в Україні за ціною від 98 999 грн.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

Legion Pro 7 та Legion Pro 5 мають комплектація з процесорами до Intel Core i9- 14900HX, оперативною пам’яттю DDR5 5600 МГц до 32 ГБ, а також сховищем PCIe SSD ємністю до 2 ТБ. Legion Pro 7 оснащений технологією охолодження парової камери Coldfront: Vapor, що дозволяє відеокартам до NVIDIA GeForce RTX 4090 досягати максимального TDP до 250 Вт в екстремальному режимі.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

Система охолодження Coldfront у Legion Pro 5 забезпечує “дихання” картам до NVIDIA GeForce RTX 4070 для максимальної потужності 215 Вт TDP в екстремальному режимі.

Продуктивність ще більше підвищується завдяки комбінації чипам ШІ LA2-Q та LA1 в Legion Pro 7 та ШІ-чипу LA1 в Legion Pro 5. Вони забезпечують роботу технології Lenovo AI Engine+, яка використовує програмне машинне навчання для моніторингу FPS в іграх та динамічного регулювання маршрутизації живлення, вентиляторів та інших налаштувань.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні

Обидва ноутбуки мають 16-дюймові IPS-дисплеї PureSight з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення до 240 Гц та яскравістю 500 ніт. Компанія зазначає, що дисплеї PureSight мають до 100% колірного покриття за стандартом DCI-P3. Усі ноутбуки окрім Legion Pro 5 мають акумулятор ємністю до 99,99 Вт⋅год. Pro 5 має лише 80 Вт⋅год.

Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 доступний в Україні за ціною від 139 999 грн, а Lenovo Legion Pro 5 – від 93 999 грн.

Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні
Нові ігрові ноутбуки Lenovo Legion зі штучним інтелектом вже доступні в Україні