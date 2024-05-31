Компанія Lenovo анонсувала старт продажів в Україні 16-дюймових геймерських ноутбуків Lenovo Legion 9, Legion 7, Legion Pro 7 та Legion Pro 5. В основі ігрової лінійки лежить сімейство фірмових апаратних ШІ-чипів LA від Lenovo, які допомагають відстежувати та динамічно налаштовувати FPS та забезпечують вищу енергоефективність.

Lenovo Legion 9, як стверджує компанія, – це перший у світі ноутбук з інтегрованою рідинною системою охолодження, яка автоматично активується при досягненні температури 84°C, забезпечуючи до 10 Вт додаткової потужності.

У максимальній комплектації Legion 9 9-го покоління оснащений процесором Intel Core i9- 14900HX та NVIDIA GeForce RTX 4090. Нова модель може відводити до 230 Вт тепла та має Mini-LED дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю 3.2K (3200×2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10 та змінною частотою оновлення 165 Гц.

Ноутбук має до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 із частотою 5600 МГц та накопичувач SSD PCIe 4-го покоління об’ємом до 2 ТБ. Legion 9 обладнаний батареєю ємністю 99,99 Вт⋅год, яка підтримує швидку зарядку. За даними компанії, від 0% до 70% можна зарядити всього за 30 хвилин. Також тут є ШІ-чип Lenovo LA3-P.

Lenovo Legion 9 доступний в Україні за ціною від 185 999 грн.

Legion 7 оснащений 24-ядерним процесором до Intel Core i9-14900HX та дискретною відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 4070. Комп’ютер має до 32 ГБ оперативної пам’яті з можливістю розширити до 64 ГБ та накопичував до 1 ТБ. Також у моделі присутній ШІ-чип LA3, який також підтримує функції розпізнавання сценаріїв, Smart FPS та Smart Control, які доступні через ПЗ Lenovo Vantage.

За підтримку системи та захист компонентів від перегріву відповідає система охолодження Legion Coldfront: Hyper. Це технологія, при якій гаряче повітря від чипів проходить через спеціальну камеру в центрі ноутбука. Нижня кришка призначена для запобігання змішуванню гарячого повітря. Завдяки цьому ноутбук може досягти максимальної потужності до 175 Вт в екстремальному режимі.

Legion 7 доступний з 16-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю до 3.2K (3200×2000 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення до 240 Гц, 100% підтримкою колірного простору DCI-P3 та яскравістю до 500 ніт для додаткової чіткості в іграх.

Lenovo Legion 7 доступний в Україні за ціною від 98 999 грн.

Legion Pro 7 та Legion Pro 5 мають комплектація з процесорами до Intel Core i9- 14900HX, оперативною пам’яттю DDR5 5600 МГц до 32 ГБ, а також сховищем PCIe SSD ємністю до 2 ТБ. Legion Pro 7 оснащений технологією охолодження парової камери Coldfront: Vapor, що дозволяє відеокартам до NVIDIA GeForce RTX 4090 досягати максимального TDP до 250 Вт в екстремальному режимі.

Система охолодження Coldfront у Legion Pro 5 забезпечує “дихання” картам до NVIDIA GeForce RTX 4070 для максимальної потужності 215 Вт TDP в екстремальному режимі.

Продуктивність ще більше підвищується завдяки комбінації чипам ШІ LA2-Q та LA1 в Legion Pro 7 та ШІ-чипу LA1 в Legion Pro 5. Вони забезпечують роботу технології Lenovo AI Engine+, яка використовує програмне машинне навчання для моніторингу FPS в іграх та динамічного регулювання маршрутизації живлення, вентиляторів та інших налаштувань.

Обидва ноутбуки мають 16-дюймові IPS-дисплеї PureSight з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів), співвідношенням сторін 16:10, частотою оновлення до 240 Гц та яскравістю 500 ніт. Компанія зазначає, що дисплеї PureSight мають до 100% колірного покриття за стандартом DCI-P3. Усі ноутбуки окрім Legion Pro 5 мають акумулятор ємністю до 99,99 Вт⋅год. Pro 5 має лише 80 Вт⋅год.

Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 доступний в Україні за ціною від 139 999 грн, а Lenovo Legion Pro 5 – від 93 999 грн.