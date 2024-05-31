Logitech анонсувала нову лінійку продуктів Logi for Mac, спрямовану на покращення досвіду для користувачів Apple.

До лінійки увійшла новітня серія MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S.

Клавіатура MX Keys S для Mac, за інформацією компанії, забезпечить максимальну продуктивність зі зручним і точним набором тексту. Вона має оновлену спеціальну розкладку для Mac із покращеним підсвічуванням.

Також у додатку Logi Options+ можна буде налаштувати функції Smart Actions для оптимізації робочих процесів.

Logitech представила нову лінійку продуктів спеціально для Mac

Також компанія продаватиме набір MX Keys S Combo для Mac – комплект, який включає клавіатуру MX Keys S, мишу MX Master 3S і підставку для руки MX Palm Rest.

MX Anywhere 3S – це компактна миша, яка забезпечує швидку прокрутку, котра тепер ще й має тихе клацання і швидке та точне відстеження з роздільною здатністю 8K на будь-якій поверхні.

Logitech представила нову лінійку продуктів спеціально для Mac

MX Keys Mini для Mac – це мінімалістична клавіатура, оптимізована для Mac, яка тепер доступна у сірому кольорі Space Gray. Logitech зазначає, що клавіатура швидко інтегрується у робочий процес, забезпечує швидкий і точний набір тексту, має розумне підсвічування та дозволяє налаштувати програмне забезпечення так, щоб кожна клавіша, команда та комбінація клавіш завжди була під рукою.

Logitech представила нову лінійку продуктів спеціально для Mac

Пристрої для Mac MX Keys S за ціною 4999 грн, MX Keys S Combo за 8999 грн, MX Anywhere 3S за 3999 грн та MX Keys Mini за 4799 грн будуть доступні в Україні у червні 2024 року на офіційному сайті Logitech та в інших магазинах.