Logitech анонсувала нову лінійку продуктів Logi for Mac, спрямовану на покращення досвіду для користувачів Apple.

До лінійки увійшла новітня серія MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S.

Клавіатура MX Keys S для Mac, за інформацією компанії, забезпечить максимальну продуктивність зі зручним і точним набором тексту. Вона має оновлену спеціальну розкладку для Mac із покращеним підсвічуванням.

Також у додатку Logi Options+ можна буде налаштувати функції Smart Actions для оптимізації робочих процесів.

Також компанія продаватиме набір MX Keys S Combo для Mac – комплект, який включає клавіатуру MX Keys S, мишу MX Master 3S і підставку для руки MX Palm Rest.

MX Anywhere 3S – це компактна миша, яка забезпечує швидку прокрутку, котра тепер ще й має тихе клацання і швидке та точне відстеження з роздільною здатністю 8K на будь-якій поверхні.

MX Keys Mini для Mac – це мінімалістична клавіатура, оптимізована для Mac, яка тепер доступна у сірому кольорі Space Gray. Logitech зазначає, що клавіатура швидко інтегрується у робочий процес, забезпечує швидкий і точний набір тексту, має розумне підсвічування та дозволяє налаштувати програмне забезпечення так, щоб кожна клавіша, команда та комбінація клавіш завжди була під рукою.

Пристрої для Mac MX Keys S за ціною 4999 грн, MX Keys S Combo за 8999 грн, MX Anywhere 3S за 3999 грн та MX Keys Mini за 4799 грн будуть доступні в Україні у червні 2024 року на офіційному сайті Logitech та в інших магазинах.