У США розкрили шахрайську схему, завдяки якій IT-працівники з Північної Кореї використовували викрадені особистості, щоб видавати себе за американців та влаштовуватися в американські компанії.

Серед іншого, до цієї справи був залучений 27-річний українець Олександр Діденко, який допомагав корейцям отримувати нові особистості.

Міністерство юстиції США розповідає, що IT-працівники з підсанкційних країн працювали у понад 300 американських компаніях, більшість з яких входять до списку найбільших компаній Fortune 500.

Вони пробралися в найбільші телевізійні компанії, технологічну компанію з Кремнієвої долини, до аерокосмічного виробника, виробника автомобілів, роздрібні магазини преміального класу та в компанії, які займаються медіа та розвагами.

Корейські спеціалісти працювали на ці компанії під викраденими особистостями американців, використовуючи ферми ноутбуків у США для віддаленого доступу, щоб їхнє місце розташування показувалося так, наче, вони працюють з Америки. У цьому їм допомагала 49-літня жінка зі штату Аризона – Крістіна Марі Чепмен.

Вона володіла фермами ноутбуків, до яких під’єднувалися працівники з Північної Кореї, та допомагала їм влаштовуватися у компанії. Також вона отримувала і підробляла чеки із заробітною платою та отримувала прямі депозити заробітної плати іноземних IT-працівників від американських компаній на свої фінансові рахунки в США.

Чепмен та її співучасники скомпрометували понад 60 осіб, вплинули на понад 300 компаній США, спричинили передачу неправдивої інформації до Міністерства внутрішньої безпеки США понад 100 разів і створили неправдиві податкові зобов’язання для понад 35 осіб.

Внаслідок їх дій щонайменше $6,8 мільйона доходу було перенаправлено закордонним нелегальним працівникам, зокрема працівника з Північної Кореї, які використовують ці гроші для подальшого фінансування диктаторського режиму. Також є ризики, що ці працівники могли викрасти чимало даних компаній.

А от українець Олександр Діденко допомагав цим спеціалістам з краденими особистостями. Як повідомляє Міністерство юстиції, він створював профілі на американських сайтах пошуку роботи та у сервісах переказу грошей використовуючи викрадені особистості. Після цього він продавав ці акаунти на своєму сайті.

Діденко також зізнався у повідомленнях, що розумів, що продає ці профілі IT-працівникам з Північної Кореї. Діденко також володів фермами комп’ютерів у США, які використовувалися для дистанційного під’єднання. Через ці ферми також були знайдені докази співпраці Діденко та Чепмен.

Як Чепмен, так і Діденко вже арештували. Чепмен у США, а от Діденко був арештований у Польщі, звідки його переправлять до США. Жінці “світить” покарання до 97,5 років ув’язнення, а українцю – 67,5.

Нагадаємо, що у квітні також стало відомо, що аніматори з Північної Кореї працювали над популярними шоу для стримінгових сервісів Max та Amazon.