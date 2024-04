Нік Рой, дослідник кібербезпеки з GreyNoise, роками досліджував IP та вебсайти з Північної Кореї та загальну присутність країни у всесвітній мережі й наприкінці минулого року знайшов дещо цікаве – аніматори з Північної Кореї таємно працювали над великими шоу від Amazon та Max.

Як повідомляє WIRED, у грудні 2023 року Рой знайшов неправильно налаштований хмарний сервер на північнокорейській IP-адресі, який містить тисячі файлів анімації, виконаних для різних компаній, зокрема й для 3 сезону мультсеріалу “Невразливий” / Invincible від Amazon та Iyanu: Child of Wonder від Max.

Подробиці розслідування детально описані у звіті аналітичного центру Stimson Center у межах проєкту 38 North Project, орієнтованого на Північну Корею. Він дає уявлення про те, як Північна Корея використовує кваліфікованих IT-працівників, щоб збирати гроші для свого режиму.

Коли Рой тільки-но вперше знайшов сервер, там були щоденні оновлення, проте вони припинилися у лютому 2024 року. Мартін Вільямс, старший науковий співробітник 38 North Project, розповів, що, ймовірно, сервер використовувався північнокорейськими аніматорами для того, щоб отримувати завдання та відправляти назад виконану роботу.

На сервері, який хоч і має сторінку логіну, був доступний і без цього, містилися коментарі до редагування та інструкції китайською мовою, які були перекладені на корейську, пишуть дослідники у своєму звіті. Зразок файлів, до яких отримало доступ WIRED, містить детальні зображення аніме та відеокліпи з примітками для авторів і штампами дати на різних файлах.

Окрім Invincible та Iyanu: Child of Wonder дослідники також знайшли файли з японських аніме та анімаційних студій з Японії. Також там були файли та проєкти, які не змогли ідентифікувати, включаючи багато файлів із відео коней і російською книгою про коней.

Студія Skybound Entertainment, яка займається створенням серіалу Invincible для Amazon, у X опублікувала пост, у якому зазначила, що не працює з північнокорейськими компаніями та не має гадки про жодні зв’язки з подібними організаціями. Попри це, студія пообіцяла розслідувати цю ситуацію.

