В Epic Games Store безплатно роздають нову гру. Цього тижня це – багатокористувацький симулятор лицарських боїв від першої та третьої особи Chivalry 2.

Розробила гру канадська студія Torn Banner та випустила у 2021 році. Chivalry 2 та її основного конкурента в жанрі Mordhau незмінно критикують за відсутність хоч якогось підбору гравців у матчах. В результаті цього новачки потрапляють до досвідчених майстрів у грі та отримують по голові цвайгендером.

Можливість заподіювати шкоду своїм же учасникам команди також не додає впорядкованості до гри. Випустити 4 стріли в спину свого лицаря, поки він намагається стримувати ворожий тиск, – звична справа для Chivalry.

Загалом у матчі може бути до 64 гравців, ігрові мапи наповнені інтерактивними предметами: вибухові бочки з порохом, різноманітні пастки та просто весла, мітли, канделябри – все згодиться як зброя.

Роздача в Epic Games Store – це сотні, а, може, й тисячі нових гравців, а це означає, що на серверах гри знову з’явиться купа новачків та на ігрових аренах почнеться справжній бугурт.