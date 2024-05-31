Spotify заявляє, що почав пропонувати користувачам відшкодування за пристрої Car Thing, які будуть заблоковані в грудні цього року. Про це повідомляє Engadget.

Йдеться про техніку для керування відтворенням контенту Spotify в авто. Восени 2021 року пристрої вартістю $90 вийшли для обмеженої кількості користувачів, а в лютому 2022 року вони стали доступні для широкої аудиторії.

Нещодавно Spotify оголосив, що невдовзі заблокує Car Thing. Компанія заявила, що припиняє відповідну роботу “у межах наших постійних зусиль з оптимізації нашої продуктової пропозиції”.

Новина обурила чимало користувачів – деякі з них записували гнівні ролики, інші скаржилися на Spotify у службу підтримки. За інформацією деяких власників Car Thing, їм запропонували кілька місяців безплатного преміум-доступу. Однак таку пропозицію зробили не всім.

Водночас Billboard повідомив про колективний позов із боку окремих користувачів, який було подано до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка 28 травня. У ньому Spotify звинувачують у введені власників Car Thing в оману.

Однак тепер у Spotify проінформували, що почали пропонувати клієнтам відшкодування. За твердженнями компанії, з 24 травня власники Car Thing, які мають підтвердження покупки, можуть звернутися до служби підтримки і повернути свої гроші за автомобільний пристрій.

Якщо заява компанії про відшкодування з 24 травня відповідає дійсності, то це не є прямою відповіддю на судовий позов, адже його було подано пізніше. Хоча не виключено, що у Spotify почали вдалися до таких дій в очікуванні судових позовів.