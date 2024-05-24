Spotify заблокує всі користувацькі Car Things 9 грудня цього року. Компанія не пропонує відшкодування за техніку, яка надійшла в продаж лише у 2021 році та коштувала $89.99. Про це пише Ars Technica.

“Ми припиняємо роботу над Car Thing у межах наших постійних зусиль з оптимізації нашої продуктової пропозиції. Ми розуміємо, що це може вас розчарувати, але це рішення дозволить нам зосередитися на розробці нових функцій і вдосконалень, які в кінцевому підсумку забезпечать кращий досвід для всіх користувачів Spotify”, – йдеться на сторінці підтримки продукту.

Spotify не дає жодних інших рекомендацій для власників пристроїв, окрім прохання скинути пристрій до заводських налаштувань і “безпечно” позбутися тепер вже непотрібного гаджета, “дотримуючись місцевих правил поводження з електронними відходами”.

Car Thing вийшов для обмеженої кількості передплатників у жовтні 2021 року, а в лютому 2022 року – для широкої публіки.

У своєму звіті про прибутки за II квартал 2022 року Spotify повідомила, що припинила випуск Car Things. Компанія пояснила тоді, що на таке рішення вплинули низький попит на продукт та проблеми з постачанням.

Корисність Car Thing завжди була сумнівною. Пристрій вимагав підписки на Spotify Premium та підключеного через Bluetooth смартфона з доступом до інтернету.

Але все-таки є користувачі, яких засмутила ця новина. На форумі сервісу та Reddit з’являється все більше прохань відкрити вихідний код, щоб користувачі змогли продовжити користування гаджетом.

Але Spotify поки що ігнорує ці звернення.