Раніше були чохли, які дозволяли перетворювати iPod на годинник. Відтоді минуло чимало часу, але тенденція зберігається – тепер розумний годинник Apple Watch можна буде перетворити на iPod.

Як пише ArsTechnica, tinyPod – це чохол, ззовні схожий на iPod, який має кнопку з круговою прокруткою. Коли Apple Watch потрапляє всередину чохла, кнопка стає повністю аналоговою та фізичну повертає коліщатко годинника. Компанія вже запатентувала цю технологію та обіцяє більше розповісти наступного місяця.

Збоку чохол має дві додаткові кнопки, які також відповідають кнопкам на самому годиннику. Окрім цього, в чохлі більше нічого нема. Ні додаткового сховища, акумулятора чи інших функцій.

За словами голови tinyPod, найкраще застосування чохла буде для всього, пов’язаного з відтворенням медіа, зокрема для перемикання музики.

Компанія також розповідає, що чохол допоможе власникам розумного годинника менше часу проводити зі смартфоном, але при цьому мати можливість отримувати повідомлення, листи, дзвінки, сповіщення з календаря та мати доступ до інших функцій годинника.