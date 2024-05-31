Acer представила нову стереокамеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera спеціально для тих, хто хоче знімати 3D-фото та відео. Камера дозволяє вести прямі трансляції у форматі 3D на YouTube та інших платформах, а також здійснювати 3D-відеодзвінки у Teams, Zoom та Google Meet, повідомляє Engadget.

Камера має роздільну здатність 8 мегапікселів та вбудоване селфі-дзеркало, вкрите захищеним від погодних умов корпусом. Для початківців передбачена функція електронної стабілізації зображення (EIS), а також автоматичного та сенсорного фіксування.

Досвідчені фотографи можуть налаштовувати результати зйомки в ручному режимі, що дозволить їм регулювати світлочутливість, баланс білого та витримку.

Функція 3D-трансляції в реальному часі буде реалізована за допомогою програвача SpatialLabs Player версії 3.0 від Acer, а 3D-відеоконференції завдяки віджету SpatialLabs.

Стереокамера Acer SpatialLabs Eyes Stereo Camera буде доступна у III кварталі цього року та коштуватиме $549.