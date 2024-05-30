Організація NAVI передала 5 мільйонів гривень, свою частку від $500 тисяч призових із перемоги команди на першому чемпіонаті світу з Counter-Strike 2, на підтримку Збройних сил України.

Ці гроші спрямують на закупівлю безпілотних робототехнічних комплексів, які купують в межах збору від United24. Комплекси можуть використовувати як для логістики, так і для заміновування та розмінування, а також у ролі камікадзе.

Із 2022 року NAVI разом із MK Foundation надають матеріальну та технічну підтримку ЗСУ. За цей час було передано вже понад 1400 автомобілів, а також моторні човни, генератори та спецтехніку 170 військовим частинам.