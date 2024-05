Minecraft отримає анімаційну адаптацію у форматі серіалу на Netflix. Стримінговий сервіс запевняє, що шоу “матиме оригінальну історію з новими персонажами, показуючи світ Minecraft у новому світлі”, пише The Verge.

Жодних інших подробиць поки не було оголошено, але виробництвом керує студія WildBrain Studios, яка раніше робила такі адаптації, як Sonic Prime і Ninjago.

Серіал поки що не має дати виходу.

Відеоігри зараз переживають епоху адаптацій. Нові серіали стають хітами не тільки серед геймерів, як, наприклад, The Last of Us та Fallout. Маріо та Сонік також з’являються на великих екранах. Зараз у роботі перебувають адаптації різних франшиз – від Among Us до Death Stranding.

Netflix також не ігнорує попит на адаптації відеоігор. На замовлення сервісу були створені або розробляються серіали та кіно за Castlevania, Dota 2, Gears of War, Splinter Cell, Tomb Raider, Mega Man та багато інших.

Це – також не єдина адаптація Minecraft, наступного року на великі екрани вийде повнометражний фільм із Джеком Блеком у головній ролі.