Користувачі мобільної версії Gmail тепер можуть відкривати декілька вкладок на екрані в режимі “картинка в картинці”, повідомляє Engadget.

Наприклад, переходячи за посиланням з електронного листа в застосунку Gmail, нову вкладку можна згорнути та вона залишиться на екрані у вигляді компактного віконця.

Ця вкладка залишатиметься на екрані, скільки потрібно, та її можна буде відкрити одним натиском і так само швидко згорнути. Як і більшість оновлень від Google, нова функція з’являтиметься поступово.

Щоб мати можливість нею користуватись, потрібно мати Google Chrome як браузер за замовчуванням. Ця функція буде увімкнена автоматично, тож ніяких додаткових дій не потрібно.