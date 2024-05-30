Google представив Fitbit Ace LTE – перший у своєму роді підключений розумний годинник для дітей віком від 7 років, який “перетворює вправи на гру” та має функції дзвінків, обміну повідомленнями і можливість передавати інформацію про місцезнаходження дитини батькам.

Годинник призначений для того, щоб урізноманітнити активності дітей за допомогою різних інтерактивних 3D-ігор на зап’ясті. Кожна гра для Ace LTE створена спеціально під цей пристрій та використовує тактильні відчуття, звуки, акселерометр, щоб забезпечити веселий ігровий процес для дітей.

Чим активнішою буде дитина, тим більше нагород вона отримає. Крім того, Google також розробила новий алгоритм для кращого відстежування фізичних активностей.

“Ми співпрацювали з провідними, незалежними експертами у сфері дитячою психології, здоров’я, конфіденційності та цифрового добробуту, щоб створити Fitbit Ace LTE весели, безпечним та корисним”, – йдеться в анонсі.

Щоб подбати про безпеку, локації та інформація про активність з годинника дитини буде доступна лише батькам. Крім того, інформація про місцерозташування буде автоматично видалятися після 24 годин, а дані про активність – після 35 днів. Також годинник не має реклами чи сторонніх застосунків, а контакти можуть додавати лише батьки.

Fitbit Ace LTE також матиме 6 різних ремінців для годинника, які працюватимуть як картриджи. Кожен ремінець має вбудовані технології, які розблоковують нові предмети, оформлення, стилі та інше. У майбутньому їх випускатимуть ще більше.

Серед іншого годинник має захист від води та акумулятор, який забезпечить понад 16 годин роботи. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 3, а у комплекті також йтиме захисна накладка.

Годинник не вимагатиме окремої сім-карти, але матиме підписку, Fitbit Ace Pass, яка коштуватиме $9,99 на місяць. Вартість самого годинника – $299,95, замовити його можна у Google Store або на Amazon з 5 червня.