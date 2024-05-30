Генеральний директор Discord Джейсон Ситрон звернувся у новому блозі до користувачів платформи, яких вже понад 200 мільйонів. Він розповів, що після кінця пандемії компанія дійшла висновку, що їй потрібно зосередитися на ігровій спільноті та не намагатися бути платформою для всіх.

“Ми віримо, що Discord може зіграти надзвичайно важливу роль у майбутньому ігор. Ми збираємося зосередитися на тому, щоб людям було легше та веселіше спілкуватися та проводити час разом до, під час і після гри – і ми допоможемо розробникам цих ігор втілити в життя свою творчість”, – пише Ситрон.

Він розповідає, що зараз у компанії є три основні цілі: спростити та пришвидшити можливість застрибувати у дзвінки чи розмови до друзів; покращити відео, аудіо та стримінгові технології; наповнити платформу цікавими речами, якими можна займатися до чи після ігор.

Протягом наступного року Discord планує зробити платформу швидкою, покращити якість аудіо та відео, додати нові можливості для проведення часу та розваг у голосових чи текстових чатах. Також компанія хоче покращити Discord для кросплатформних ігор та дати можливість гравцям на усіх платформах легше спілкуватися в одному місці.

Компанія вже почала робити перші кроки у цих напрямках, зокрема знову освіживши дизайн мобільної програми, беручи до уваги відгуки користувачів. Ситрон також розповідає, що Discord прагне заохочувати ще більше розробників ігор співпрацювати та створювати розваги для гравців, щоб зробити платформу найкращою для ігрової спільноти.