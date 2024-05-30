Arm оголосила про розробку нового покоління центральних та графічних процесорів для флагманських смартфонів: CPU Cortex-X925 та GPU Immortalis G925, повідомляє The Verge.

Обидва процесори є прямими наступниками Cortex-X4 та Immortalis G720, які наразі працюють на чипі MediaTek Dimensity 9300 у флагманських смартфонах, таких як Vivo X100 і X100 Pro та Oppo Find X7.

Компанія стверджує, що одноядерна продуктивність X925 на 36% вища, ніж у X4 (при тестах у Geekbench). Arm запевняє, що це збільшило продуктивність робочих навантажень ШІ на 41%.

Cortex-X925 також приносить з собою нове покоління мікроархітектур Cortex-A (“маленькі” ядра): Cortex-A725, який, за даними Arm, має на 35% кращу продуктивність, ніж A720 минулого покоління, і на 15% більш енергоефективний Cortex-A520.

Новий графічний процесор Immortalis G925 також не розчаровує. Компанія заявляє, що він є “найпродуктивнішим та найефективнішим графічним процесором” Arm на сьогодні.

Immortalis G925 на 37% швидший у графічних додатках у порівнянні з G720 минулого покоління. Його продуктивність трасування променів вища на 52%, а також процесор підтримує технологію Lumen із Unreal Engine 5.

Продуктивність при навантаженнях ШІ та машинного навчання також зросла на 34%. При цьому процесор на 30% енергоефективніший за попередню модель Immortalis G720.

Arm запропонує виробникам свої “оптимізовані макети” нових CPU і GPU. Для виробників буде легше впровадити нове залізо в кристал (SoC).

Компанія зауважує, що це нове рішення фізичної реалізації допоможе іншим компаніям швидше виводити свої пристрої на ринок. Arm очікує, що нові смартфони з новим дизайном ядра стануть доступними наприкінці 2024 року, але не вказує, від яких саме компаній.

Наразі не так багато смартфонів використовують процесори Cortex та Immortalis разом. Частіше можна зустріти Cortex у парі з іншим графічним процесором у мобільних чипах, таких як Exynos 2400 від Samsung.