Нова вакансія від Apple свідчить про те, що компанія готується запустити програму для стримінгового сервісу Apple TV на Android. Для цього шукають інженера, який очолить розробку нових функцій і допоможе створити окрему програму. Про це повідомляє Bloomberg.

Стримінговий сервіс Apple TV, який запустили у 2019 році, доступний на всіх власних пристроях компанії, а також на розумних телевізорах від Samsung, LG, Sony та інших, на приставках Roku, Fire TV та Google TV, а також на консолях PlayStation та Xbox.

Користувачам Android, які мають підписку на сервіс, перегляд контенту доступний лише через браузер або ж через прогресивну вебпрограму, яка має доволі скуту функціональність у порівнянні з повноцінною програмою.

Попри те, що Apple домінує на ринку преміальних смартфонів завдяки високим продажам iPhone, кількість Android пристроїв у світі все одне більша.

Компанія має близько 2,2 мільярда активних пристроїв, із яких більшість – це iPhone, однак активних пристроїв на Android зараз понад 3 мільярди, а це означає потенційно багато нових підписників.

Компанія не давала коментарів щодо вакансії та планів про реліз Apple TV, тож на інші подробиці ще доведеться почекати.