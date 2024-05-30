Microsoft занепокоєна партнерством між Apple та OpenAI, яке передбачає інтеграцію ChatGPT в iOS 18. Про це пише 9to5Mac із посиланням на The Information.

Інформацію про співпрацю Apple та OpenAI обговорюють тривалий час. Але зараз медіа конкретизувало, що відповідні переговори сторони ведуть з середини 2023 року.

Про угоду офіційно можуть оголосити під час конференції розробників Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, яка триватиме з 10 по 14 червня.

Microsoft хвилює партнерство двох гігантів, адже компанія також має угоду з OpenAI, чиї технології лежать в основі Copilot. Водночас Microsoft надає OpenAI свої центри обробки даних для забезпечення роботи ChatGPT.

Нещодавно гендиректор OpenAI Сем Альтман зустрічався з генеральним директором Microsoft Сатьєю Наделлою, щоб обговорити ці проблеми. Наприклад, Microsoft стурбована тим, як задовольнити попит на сервери, коли Apple запустить нові функції для користувачів iPhone та iPad.

З одного боку, Microsoft, ймовірно, зрештою заробить більше грошей від партнерства між Apple і OpenAI. Але водночас можливості штучного інтелекту Apple напряму конкуруватимуть з можливостями Microsoft.