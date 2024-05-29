Профспілка National Samsung Electronics Union (NSEU) заявила, що планує провести свій перший страйк у Південній Кореї через невдалі переговори з компанією щодо підвищення заробітної плати. Про це пише BNN Bloomberg.

У відповідь на рішення компанії збільшити зарплати цього року на 5,1% представники NSEU заявили, що хочуть додатковий день щорічної відпустки, а також прозорі бонуси за результатами роботи.

“Ми хочемо не підвищення зарплати на 1-2%. Ми хочемо отримати справедливу оплату за виконану роботу. Ми хочемо отримувати справедливу та прозору винагороду за нашу працю”, – йдеться в заяві профспілки.

Страйк планують провести на всіх фабриках компанії у Південній Кореї у п’ятницю, 7 червня. Якщо він відбудеться, це буде перший страйк в історії Samsung зі самого заснування компанії у 1969 році.

NSEU є найбільшою з п’яти профспілок компанії. До неї зараз входять понад 28 тисяч працівників, це приблизно одна п’ята від усіх співробітників, але не всі будуть залучені до акції. Також невідомо, чи приєднаються інші спілки.

Протягом минулих кількох тижнів під офісом та фабрикою компанії у Сеулі вже проходили акації протесту. Також, якщо компанія відмовиться реагувати на перший страйк та не піде на розмову, профспілка планує ще один, але поки не розголошує його дату.

Поки невідомо, наскільки подібна акація вплине на роботу компанії, однак лідери профспілок не очікують значного впливу, адже більшість операцій на виробничій лінії автоматизовані, а компанія має велику кількість робочої сили.

Нагадаємо, що раніше компанія повідомила, що вона отримала $4,8 мільярда операційного прибутку. Це означає 932,8% приріст, який відбувся зокрема завдяки відновленню цін на чипи пам’яті.

Однак у компанії досі є проблеми з напівпровідниковим бізнесом, із чим вона зараз намагається впоратися. Приміром, нещодавно Samsung замінила керівника підрозділу.