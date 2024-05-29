Процесори AMD Ryzen 9000: анонс у червні, початок продажу – липень

З наближенням презентації нової лінійки десктопних процесорів AMD Ryzen 9000, в мережі з’являється все більше інформації про майбутні чипи. Один з чергових витоків від користувача wjm47196 на форумі Chiphell, що був досить точним у попередніх прогнозах стосовно появи продуктів AMD, розкриває певні деталі на рахунок Ryzen 9000.

Очікується, що нові десктопні CPU вперше будуть показані вже на виставці Computex 2024, а початок продажів запланований на другу половину липня. Початково лінійка буде включати моделі з 16, 12, 8 та 6 ядрами з архітектурою Zen 5. Отже, структурно чипи лінійки Ryzen 9000 не відрізнятимуться від попередників Ryzen 7000. Для нових десктопних CPU не передбачене розподілення на “великі” та “малі” ядра, що розробники вже практикують у випадку з мобільними процесорами.

Початково Ryzen 9000 не буде включати чипи з додатковим кеш-буфером 3D V-Cache, хоча такі моделі з’являться згодом. Подібні версії напевно вже початково є у планах компанії, втім їх можна буде використати у слушний момент конкурентної боротьби. Наприклад, під час анонсу нової платформи Intel LGA1851 з чипами Core Ultra 200 (Arrow Lake-S), що попередньо очікується восени.

Офіційну інформацію стосовно чипів Ryzen 9000 ми напевно отримаємо за кілька днів безпосередньо від CEO AMD Лізи Cу, яка вже 3-го червня виступить із вступною промовою на відкриті Computex 2024.